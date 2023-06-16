الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عالم أزهري يُفسر سبب نزول أول آيات القرآن الكريم "اقرأ" (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

فسر الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، سبب بداية نزول القرآن بقوله تعالى “اقرأ”.

وقال "جبر" خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن نزول تلك الآيات حكمة فنحاول أن نبحث في تلك الحكمة لعلنا نفهم أعمق من حكم القرآن، وأن كل دلالات الربوبية من العناية والرعاية والخلق والإمداد والإحسان للخلق كله داخل في الربوبية.

وتابع: "أما كاف الخطاب في قوله "ربك" الملتصقة بالربوبية ومظهرها وأنه هو في كمال الظهور حيث أنها جاء بكاف الخطاب المتصلة بالربوبية، فهي تدل على عظم قدر الحبيب، وانه مجلى الربوبية في الأكوان لأنه رحمة للعالمين، فقال له "اقرأ بسم ربك" ولم يقل له “اقرأ بسم رب العالمين”، فكأن النبي هو المخاطب بالربوبية لأنه هو مظهرها لكونة رحمة للعالمين".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس القرآن اقرا اعرف نبيك الأزهر الشريف

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