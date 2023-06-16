الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأحد.. انطلاق عرض “السراج” على مسرح المركز الثقافي بطنطا

المركز الثقافي لمدينة
المركز الثقافي لمدينة طنطا

يشهد مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا عرضا مسرحيا جديدا ضمن العروض المسرحية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية، حيث تستعد فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية لتقديم العرض المسرحي "السراج"، والمقرر عرضه بداية من يوم الأحد، الموافق 18 يونيو الجاري، ولمدة 6 ليال متتالية.

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار من الفانتازيا المغلفة بالكوميديا عن فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.

العرض المسرحي "السراج" ديكور رانيا حداد، تأليف موسيقي وألحان محمد السعيد، ومن أشعار عبد الله المداح، ستايلست حسام عبد الحميد، غناء وسام محمد وعمر فتحي، استعراضات ودراما حركية محمد صبحي، إضاءة محمود فايد، تنفيذ موسيقي مروان مصطفى، تأليف وإخراج محمد السباعي، فيما يقوم بتقديم الأدوار على خشبة المسرح، الفنانون: مصطفى طارق، ندى عادل، عبد الله عبد الفتاح، مريم ماجد، محمد صبحي، هبة البشكار، أحمد صلاح، نانسي كمال، عمر فتحي، ويارا علي.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش الفنان الكبير والشاعر.

الأحد القادم فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية تقدم المسرحي السراج

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