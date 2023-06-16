حبس 3 عاطلين ضُبط بحوزتهم 126 طربة حشيش فى البحيرة

قرر المستشار أحمد ماجدي، مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطهم وبحوزتهم 126 طربة من مخدر الحشيش، مع مراعاة تجديد فترة حبسهم في المواعيد القانونية.

تمكن مكتب مكافحة المخدرات بالاشتراك مع وحدة مباحث إيتاي البارود من ضبط 3 أشخاص مقيمين في منطقة القاهرة، أثناء تواجدهم على الطريق الزراعي بإيتاي البارود، وبحوزتهم عدد 126 طربة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ نقدي وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد برصد، 3 عاطلين، يترددون على دائرة مركز شرطة ايتاى البارود يقومون بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب استئذان المستشار كريم الغزيرى وكيل النائب العام بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود تم استهداف المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود، بالطريق الزراعى وبحوزتهم 126 طربة لمخدر الحشيش وعدد 3 هواتف محموله ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بغرض الاتجار، والهواتف المحمولة بغرض الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهما في المواعيد القانونية