الدفاع الأمريكى: انضمام السويد لـ"الناتو" يعزز من قوة الحلف

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن انضمام السويد لـ"الناتو" سيعزز من قوة الحلف.

وتابع “أوستن” خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السويد دولة ديمقراطية كبيرة تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، مشيرًا إلى أن دول “الناتو” عازمة على زيادة مشاركتها الدفاعية في الحلف.

وأضاف أنه يدعو تركيا إلى الموافقة على انضمام السويد للحلف.

وأشار إلى أنه لا بد من الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحًة مع الصين، منوهًا إلى أنه سيلتقي مع نظيره الصيني في القريب العاجل.