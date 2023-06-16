يبحث الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية عن نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس لعام 2023، حتى تصدر البحث محركات التواصل الاجتماعي عبر الموقع الأكثر شهرة "جوجل"، خاصةً أنه يهم الكثير من أولياء الأمور في هذه الآونة ليجدوا الكليات الانسب لأبناءهم والتي تخص المرحلة الثانوية لهم.

ويرصد "الدستور" نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس لعام 2023، في سياق السطور التالية.

كيف تحصل نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس لعام 2023

خطوة أولى: تسجيل الدخول علي رابط بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg/.

خطوة ثانية: إختيار الصف الدراسي التابع له طالب نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

خطوة ثالثة: إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي.

خطوة رابعة: كتابة رقم جلوس الطالب.

خطوة خامسة: اختيار محافظة الإقامة.

خطوة سادسة: إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب.

خطوة سابعة: الضغط على عبارة «عرض النتيجة».

وأخيراً تظهر أمامك النتائج فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

جدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط يتم إتاحتها في المدارس، وذلك خلال اليوم التالي من اعتماد نتائج الدبلوم الفني.

توزيع درجات الدبلومات الفنية التجارية علي النحو التالي:

• توزيع درجات مادة اللغة العربية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية: 30 درجة.

• توزيع درجات مادة الحاسوب: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة محاسبة مالية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة محاسبة حكومية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة التسويق: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة رياضة مالية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة إحصائيات: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة اقتصاديات: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة قوانين العمل: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة إدارة مشاريع: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة سكرتارية عربية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة سكرتارية فرنسية: 50 درجة.