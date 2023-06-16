الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

5 ورش في التمثيل والإخراج والإلقاء والسينوغرافيا والإدارة المسرحية بمهرجان المسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 برئاسة الفنان محمد رياض، عن إقامة 5 ورش فنية بعناصر العرض المسرحي المختلفة خلال فعاليات الدورة المقبلة، والتي ستقام خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس. 

الورش يقدمها خبراء متخصصون كل في مجاله، فورشة التمثيل يقدمها الفنان أحمد مختار، وورشة الإلقاء يقدمها الفنان خالد عبد السلام، وكذلك ورشة في الإخراج المسرحي يقدمها الفنان والمخرج شادي سرور، وورشة السينوغرافيا يقدمها مهندس الديكور والإضاءة عمرو عبد الله الشريف، وورشة الإدارة المسرحية يقدمها صفوت حجازي.

وجاءت شروط التقديم للورش المسرحية الخمسة كالتالي: أولًا أن يكون المتقدمين للورش من غير المتخصصين، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ، وأن يتراوح عمر المتقدم من 19 وحتى 45 سنة، ولأول مرة سوف تقدم الورش في الفترة التي تسبق إنطلاق المهرجان، وتستمر خلال فعاليات المهرجان أيضًا. 

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

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