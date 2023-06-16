الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الناتو: اتفاق على ضم أوكرانيا للحلف

الناتو
الناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف يخطط لوقف هجمات روسيا ضد أوكرانيا.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حلفاء حلف الناتو اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوًا في الناتو، وسنعمل على إيجاد الطرق الملائمة لانضمام أوكرانيا للحلف.

وأضاف أن انتهاء السويد من هيكلها العسكري يقربها من حلف الناتو، لذا يمكن القول إن السويد مدعوة للانضمام للحلف.

وذكر أن الحلف يرحب بجهود 7 دول حلفاء للناتو في دعم أوكرانيا. 

أمين عام حلف الناتو القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية ضم أوكرانيا للحلف

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