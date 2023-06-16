الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين حلف الناتو: نعمل باتجاه إنشاء مجلس مشترك مع أوكرانيا

الناتو
الناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن 2% من إنتاج الناتج المحلي لحلف الناتو يتم تخصيصها للدوافع الأمنية للدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إيران وكوريا الشمالية مستمران في العمليات النووية، والحلف بأكمله يدين هذا الفعل.

وأضاف أن الناتو يحتاج إلى وضع إطار عملي لضمان أمن أوكرانيا بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن أوكرانيا أصبحت أقرب للناتو.

وذكر أن روسيا تواصل خطابها النووي، ويجب على روسيا وقف هذا العداء حتى يعم السلم المنطقة.

وأشار إلى أن الحلف يعمل باتجاه إنشاء مجلس مشترك بين الحلف وأوكرانيا.

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