الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب دى خيا وعودة جرينوود.. قائمة مانشستر يونايتد المبدئية للموسم الجديد

دي خيا
دي خيا

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن قائمته المبدئية للمشاركة في الموسم المقبل 2023/ 2024.

وتُوج مانشستر يونايتد خلال الموسم المنقضي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، واستطاع التأهل لنهائي كأس الاتحاد قبل الهزيمة أمام مانشستر سيتي في النهائي، إضافة لاحتلاله المركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي، ليعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

- تفاصيل القائمة المبدئية

ونشر نادي مانشستر يونايتد قائمته المبدئية، عبر موقعه الإلكتروني، والتي شهدت غياب الإسباني ديفيد دي خيا، حيث أوضح النادي أنهم ما زالوا في محادثات معه بخصوص تجديد عقده، الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري.

وأعلن النادي رحيل أليكس توانزيبي عن الفريق، ليغادره رفقة فيل جونز الذي أعلن رحيله سلفًا.

فيما عاد ماسون جرينوود للتواجد في قائمة الفريق، بعد أن تم إسقاطها عنها في الموسم الماضي، وذلك بعدما تم اتهامه في قضية اغتصاب واعتداء جنسي ضد صديقته، كما تواجد الثنائي العربي، التونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية الدورى الانجليزى ديفيد دي خيا ماسون جرينوود

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