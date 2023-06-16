الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وهابيات" تتواصل مع الجمهور على مسرح معهد الموسيقى العربية الأحد

وهابيات
وهابيات

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن سلسلة "وهابيات".

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال ومؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب، منها: "أشكى لمين، نبتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا، حمال الأسية، أيظن، ساكن قصادي، هان الود، أنت الحب"، أداء كل من النجوم محمد طارق، إسماعيل صادق، وآيات فاروق.

الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني الذي يتميز به الإبداع العربي.

الفرقة القومية العربية للموسيقى التراث الفني المايسترو حازم القصبجى الموسيقار محمد عبد الوهاب سلسلة حفلات وهابيات مسرح معهد الموسيقى العربية

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