الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظة البحيرة تتفقد ميناء الصيد وأعمال تطوير مركز شباب رشيد

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ميناء الصيد برشيد، أحد المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، حيث يعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد ومقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.

واطلعت بلبع على خطة العمل والجدول الزمني والموارد المتاحة، وأشادت بجهود العاملين في المشروع في تحقيق تقدم ملحوظ، وبالأثر الإيجابي الذي سيحققه المشروع في دعم اقتصاد المحافظة وتشغيل الأيدي العاملة.

وأكدت أهمية إنجاز المشروع في الموعد المحدد، وضرورة التزام جميع الجهات المشاركة بالمعايير الفنية والجودة والسلامة، والتنسيق المستمر مع كل المختصين لإزالة أي عقبات، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا المشروع الهام والحيوى في أسرع وقت ممكن، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوه.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 مترا وسعة الميناء 60 مركبا/ ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع، منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

ثم واصلت الدكتورة نهال بلبع جولتها بتفقد أعمال تطوير مركز شباب رشيد ورفع كفاءته؛ مشيدة بالتطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة، لتوفير كل ما يلزم بها من بنية تحتية مناسبة على أعلى مستوى لتنفيذ كل الأنشطة الرياضية لخدمة أبناء المحافظة من النشء والشباب.

 

600 مليون جنيه البحيرة الجاري تنفيذه الدكتورة نهال بلبع العملاقة الشركة المنفذة

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