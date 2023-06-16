الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استكمال أعمال التطوير وتركيب"الإنترلوك" بشوارع ديروط في أسيوط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار واستكمال اعمال التطوير والتجميل بمختلف الاحياء والمراكز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، فضلا عن استكمال اعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة كبديل للرصف نظرا لضيق الشوارع القديمة بالمنطقة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري لها.

وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء تحت اشراف رؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

وتابع محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة ديروط الضيقة والتي لا يمكن رصفها نظرا لضيق الشوارع وعدم اعتدالها وذلك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري لها ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتوفير حياة كريمة للمواطنين.


وتم تركيب بلاطات الانترلوك بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحي وجميع المرافق للمنطقة وذلك بالشوارع التي يقل عرضها عن 6 متر وتركيب بلاط الأرصفة استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030م.


كما أعلن محافظ أسيوط ،عن متابعته لمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال بالشوارع والميادين التي تشهد تطوير وتجميل طبقاً للإمكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة.

 ولفت إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال مشددًا على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها ومتابعة الانتهاء من هذه الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا وفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق.

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استكمال أعمال التطوير إعادة الوجه الحضاري التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع والميادين القطاعات الخدمية المختلفة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط النظافة والتجميل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

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