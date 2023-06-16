الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولى العهد السعودى يصل إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسى

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي عددًا من الملفات والقضايا الثنائية، حيث ترتبط المملكة وفرنسا بشراكة استراتيجية إضافة إلى المسائل الإقليمية والطاقة.

ويترأس ولي العهد السعودي وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك محمد بن سلمان، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس 19 يونيو الجاري.

- ولى العهد السعودى يغادر المملكة متوجهًا إلى فرنسا بزيارة رسمية

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان له الأربعاء، عن أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متوجهًا إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وأشار الديوان الملكي إلى أن وفد المملكة المُشارك يترأس قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو، وفقًا لما نقلته وكالة واس السعودية.

ولي العهد السعودي الرئيس الفرنسي السعودية قصر الإليزيه إكسبو 2030

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