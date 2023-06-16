الأهلى ينتظر عودة كولر من سويسرا للتفاوض حول تمديد عقده

استقرت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، علي فتح ملف تجديد عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول، عقب عودته من إجازته التى يقضيها فى بلاده، بعد منح اللاعبين راحة لمدة 7 أيام عقب التتويج باللقب الإفريقي.

وكشف مصدر مسؤول عن أن قرار الأهلى لتمديد عقد مارسيل كولر لموسمين إضافيين؛ بخلاف الموسم المقبل، جاء بعد النجاحات التى حققها مع الفريق، وكان آخرها الفوز ببطولة إفريقيا.

وأضاف المصدر أن عقد مارسيل كولر مع القلعة الحمراء يمتد للموسم المقبل، حيث نص عقد الأهلى مع الخواجة على تجديد العقد وتمديده فى الموسم الثانى بموافقة الطرفين.

في المقابل، يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم الأحد المقبل، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس 22 يونيو باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة أسبوع عقب التتويج باللقب الإفريقي.