غدا.. استكمال محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب الأموال

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، محاكمة محمود حسين و19 آخرين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تهم تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية، وقاموا بتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.