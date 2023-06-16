بـ9 ملايين جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد سيدي محمد شبل الأسود

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسجد سيدي شبل الأسود بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية بعد صيانته وتطويره اليوم بتكلفة تسعة ملايين جنيه من موازنة وزارة الأوقاف، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

كما حضر والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد إبراهيم موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي؛ وجهود وزارة الأوقاف في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ودورها المجتمعي البارز والمتميز من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام، أهدى محافظ المنوفية درع محافظة المنوفية لوزير الأوقاف.

وأشاد محافظ المنوفية بما يقوم به وزير الأوقاف من جهد دعوي ودور بارز في نشر الفكر الوسطي المستنير ودور الوزارة في عمارة بيوت الله عز وجل، ومن بينها افتتاح مسجد سيدي محمد شبل الأسود بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية بعد تطويره بمعرفة وزارة الأوقاف وعلى نفقتها بتكلفة تسعة ملايين جنيه.