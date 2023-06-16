الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربى" يؤكد أهمية التخطيط الجيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أهمية التخطيط الجيد لمواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات الحادة والمتسارعة، في ظل أزمات جيوسياسية ونظام عالمي يعاد تشكيله.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بعنوان "الاقتصاد المصري: تحديات الواقع وآفاق المستقبل" أمام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. 

وقال الدكتور أشرف العربي إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية جسيمة مستمرة منذ عقود، إضافة إلى التحديات المستجدة أو ما يطلق عليها البعض بـ"المُربكات"، والتي ظهرت في ظل تتابع الأزمات، كالأزمات المالية والجيوسياسية، والتغيرات المناخية في العالم. 

وأشار إلى أن طبيعة التخطيط نفسها تطورت وتغيرت من تخطيط مركزي تلاها تخطيط تشاركي واستراتيجي، وأن مصر تعد من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة، حيث أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، والتي كانت متسقة تماما مع الأجندة الأممية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015.

وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن الهيكل الاقتصادي في مصر عبر سنين طويلة يعاني من زيادة الاستهلاك، وما نتج عنه من زيادة في الواردات أدت إلى حدوث فجوة تمويلية ناتجة عن العجز في ميزان المدفوعات، وما صاحبه من تراجع احتياطي النقد الأجنبي، في ظل مديونية نظام اقتصاد عالمي تجاوزت 300 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن زيادة الاستهلاك لا بد أن يتبعها زيادة في معدلات الاستثمار، وأن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج وأقل استهلاكًا، ومصدرًا وليس مستوردًا.

وحول دور معهد التخطيط القومي، أوضح العربي أن المعهد عقد مؤخرًا مؤتمرًا دوليًا حول الحوكمة والتنمية المستدامة تناول دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي: المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة في الحد من الفقر وتحسين فاعلية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال المقبلة.

كما أصدر المعهد نحو 15 ورقة بحثية ضمن مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر.

احتياطي النقد أهمية التخطيط أشرف العربي استجابة الحكومة الأزمات المالية التحديات الاقتصادية التغيرات المناخية الجمعية المصرية للاقتصاد تحديات الواقع وآفاق المستقبل رئيس معهد التخطيط القومي

الأكثر قراءة

قاتل زوجته فى قليوب: "قتلتها عشان شكيت فى سلوكها"

118 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم خلال أسبوع

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وأول أيام العيد

"أنا مسئول أمام الله".. 8 أزمات تناولها الرئيس السيسى فى البحيرة والإسكندرية

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه الأحد

المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى