أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يشكرون الرئيس السيسى: وضعتنا على خريطة التنمية

وصل قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية الشاملة "حياة كريمة" إلى محافظة البحيرة، والتي شهدت خلال 48 ساعة الماضية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل متابعة وافتتاح بعض المشروعات العملاقة فى جميع المجالات من صحية وزراعية وتعليمية وخدمية.

"الدستور" استطلع آراء المواطنين داخل محافظة البحيرة عن شعورهم ومدى رضاهم بشأن التطوير الذي تم داخل القرية الريفية من خلال مبادرة "حياة كريمة".

قال فرج السيد خضر، تاجر حبوب بقرية الأبعادية النموذجية، التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، لافتتاح بعض المشروعات العملاقة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى تعمل على خدمة المواطنين داخل القرية، إن زيارة قائد التنمية الحديثة الرئيس السيسي إلى قريتنا أدخلت البهجة والسرور على جميع المواطنين من الرجال والنساء والشباب والأطفال.

وأكد فرج خضر أن يوم الزيارة كان تاريخيًا بالنسبة للقرية، بهدف افتتاح مشروعات عملاقة داخل القرية، وبينها مجمع الخدمات الزراعية الذي يعمل على خدمة الفلاح داخل القرية، من توفير التقاوى والسماد وجميع المستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى مجمع الخدمات البيطرية الذي يمد بأحدث التقنيات العلمية التي تعمل على توفير الخدمات البيطرية للمواطنين.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قابلهم تحدث معهم عن بعض المشاكل التي يعانون منها، وأكد على حلها فورًا، مشيرًا إلى أن ما تشهده جميع المحافظات المصرية من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، هو إنجاز يجعل الجميع يقف بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي فى جميع قراراته، وكذلك تأييده الكامل من قبل الشعب المصري.

في السياق، قال يوسف محمد السماحي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية بهدف افتتاح المشروعات العملاقة تاريخية، مشيراً إلى أن الرئيس عندما أطلق مبادرة القرن "حياة كريمة" لم يتخيل أي إنسان في قرية الأبعادية أن يتم إنجاز هذا الصرح الشامخ من مجمع الخدمات والوحدة الصحية المتطورة والمركز التكنولوجي، بالإضافة إلى المجمع الزراعي وتأهيل وبناء المدارس.