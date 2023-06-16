سبب جفاف الجسم وتقشيره وطرق الوقاية

سبب جفاف الجسم وتقشيره من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من السيدات في الأيام الأخيرة، ويبحث الكثير من السيدات على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" عن أسباب جفاف الجسم وتقشيره وكيفية معالجة هذا الجفاف بطرق بسيطة، وفي السطور التالية إليكم طرق الوقاية من جفاف الجسم.

سبب جفاف الجسم وتقشيره:

1- عدم شرب كميات مياه بشكل كافٍ، خصوصًا في فصل الصيف، أو تناول العصائر الطبيعية التي تساعد في ترطيب الجلد.

2- الاستحمام بكثرة بالماء الساخن، وهذه العادة تؤثر بالسلب على الجلد وتساهم بشكل كبير في جفاف الجسم.

3- استخدام المواد المطهرة ومواد التنظيف التي تحتوي على كثير من الكحوليات تعمل على التهاب وتقشير الجلد.

4- تغير الأحوال الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة، خاصة في فصل الشتاء.

5- عدم استخدام مرطبات الجلد في مختلف مناطق الجسم بإستمرار، وهذا يساهم بشكل كبير على تقشير الجلد.

6- الإفراط في غسل البشرة واستخدام الصابون بكثرة.

طرق الوقاية من جفاف الجسم وتقشيره:

1- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة والحرص على تناول السلطة الخضراء يوميًا.

2- ضرورة ترطيب الجلد يوميًا باستخدام الكريمات المرطبة لحماية الجلد من التشققات.

3- تجنب الاستحمام بالمياه الساخنة لفترة طويلة؛ لأنها ستؤثر على الجلد.

4- تجنب استخدام الصابون الغني بالمواد الكيميائية والكحول واستبداله بمنتجات أقل ضررًا وتحتوي على زيوت ترطيب طبيعية.

5- لا تنسى أن ترتدي الملابس القطنية الخفيفة خصوصًا في فصل الصيف، ويجب أن تكون لونها أبيض حتى لا تمتص إشعة الشمس الضارة.

6- استخدمي الزيوت الطبيعية على جسمك مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وزيت الأطفال.