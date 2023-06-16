الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ«صحة الشيوخ»: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني تصيغ خارطة طريق للمستقبل

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

أشاد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه والعمل علي تنفيذه واقراره.

وأضاف "البدري" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القيادة السياسية تؤكد من خلال استجابتها المستمرة لتوصيات ومقترحات الحوار الوطني، أهمية دوره في صياغة خارطة طريق للمستقبل في مختلف القطاعات والقضايا التي تواجهه الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطني يشكل مرحلة فارقة من عمر الدولة المصرية وتاريخها الحديث، مثمنا عدم السماح بمشاركة من تلوثت أيديهم بالدماء أو شاركوا بأعمال عنف أو تخريب ضد الشعب المصري، مضيفا: "مصر والمصريين لن تنسي من تسبب فى معاناة الوطن لعدة سنوات".

وتابع النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن متابعة الرئيسعبد الفتاح السيسي واستجابته للقضايا التي تم مناقشتها في الحوار الوطني ترد على المشككين أصحاب مقولة " الحوار للمولاة فقط" ، خاصة فى ظل العدد الكبير من المشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والايدولوجيات والخبراء والمتخصصين .

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