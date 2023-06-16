ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال 24 ساعة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، عن ضبط "14476" قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.