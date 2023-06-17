النائب محمد عبدالعزيز: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الجماعة الإرهابية

كانت ثورة 30 يونيو، بمثابة شرارة الحرية للمصريين داخل مصر وخارجها، أبعدت عن مصر خطر الجماعة الإرهابية –الإخوان-، وما كانت ستفعله في المصريين والبلاد من إرهاب طوّال الوقت، وعدم الشعور بالأمان داخل مصر على الرغم من أنها قبلة العالم في الأمن والأمان، حتى أتت ثورة 30 يونيو لتنقذ المصريين، ويختاروا الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينها، ليصبح رئيسًا للبلاد، ليكون هو مخلص الشعب من الإخوان، لذا يحتفل الشعب المصري بمرور 9 أعوام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وأحد مؤسسي حملة "تمرد" ضد المعزول محمد مرسي، أن ثورة 30 يونيو كانت انتصارًا للشباب وللمصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية، متابعًا: "خاصًة بعد حركة تمرد التي بيّنت حقيقتهم على أرض الواقع".

وتابع النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حملة "تمرد" ضد المعزول محمد مرسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "حركة تمرد أثبتت أن الشعب هو صاحب القرار؛ لأنها حركة شعبية والدليل على ذلك توقيع ملايين المواطنين المصريين على الاستمارات التي كانت تطالب برحيل حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، وثورة 30 يونيو هي حركة شعبية ساهمت في إنقاذ مصر من الجماعة الإرهابية".

وأضاف: "الشعب المصري مكنش طايق حكم جماعة الإخوان الإرهابية من إسكندرية لأسوان، وحركة تمرد كانت توفر وسيلة آمنة ديمقراطية للتخلص من جماعة الإخوان"، مختممًا حديثه بأن ثورة 30 يونيو كانت هي الانتصار الحقيقي والقوي الفعلي على جماعة الإخوان، وذلك بمساعدة القوات المسلحة والتي استجابت لإرادة المصريين في التخلص من تلك الجماعة الإرهابية.