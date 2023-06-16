الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تتيح 40 ألف فرصة عمل.. المنطقة اللوجستية بسبرباي تجذب الشركات إلى الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تعتبر المنطقة اللوجستية من اكبر المشاريع التي تم انشائها على أرض محافظة الغربية خلال السنوات الماضية، على مساحة 87 فدانا ويوجد بها 18 نشاطا تجاريا ولوجستيا وترفيهيا. 

وتعتبر المنطقة اللوجستية الموجودة  من اكبر المناطق الموجودة على مستوى الجمهورية وتخدم سكان الدلتا وهى الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والقليوبية وتتيح حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشرة ، حيث حولت منطقة سبرباى التابعة لمركز طنطا والتي تم انشائها عليها إلى اهم منطقة بالمحافظة.

- جذب الشركات وتوفير فرص عمل للشباب 

واكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المنطقة اللوجستية تضم معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة، ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في وجود الشركات العالمية بمحافظات الدلتا مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط ومراكز طبية بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا سابقا.
وأشار المحافظ  إلى أن المنطقة اللوجستية تشمل قاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وتضم أكبر نادي رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم في استيعاب الشباب وتواصل الأجيال، والمحافظة على الأجيال الناشئة، كما تضم فندقا على مستوى مرتفع يسهم في استضافة الشخصيات المرموقة، ومعسكرات للشباب وأهالي الدلتا، وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات. 
كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء، ومياه وصرف صحي، وغاز طبيعي، وشبكة اتصالات وشبكة انترنت حديثة، من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

يذكر أن  مشروع المنطقة اللوجستية أقيم على  مساحة 83 فداناً، حصلت عليها الشركة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بنظام حق الانتفاع لمدة 75 عاماً، ويوفر50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

Screenshot_٢٠٢٣٠٦١٦-١٢٥٩٠٤_Facebook
Screenshot_٢٠٢٣٠٦١٦-١٢٥٩٠٤_Facebook
المنطقة اللوجستية التى غيرة شكل سبرباي قلب المدينة وسوق الخضار الجملة اخر

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