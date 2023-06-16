الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"رومانو": تقدم المفاوضات بين مانشستر سيتى وجوسكو جفارديول

جوسكو جفارديول
جوسكو جفارديول

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، تقدم المفاوضات بين مانشستر سيتي الإنجليزي والكرواتي جوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج الألماني، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر "رومانو" تغريدة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أشار فيها إلى أن مانشستر سيتي يتقدم في صفقة جفارديول، من جانب اللاعب، حيث إن المفاوضات معه تتقدم بشكل جيد فيما يخص الشروط الشخصية والموافقة على الانتقال.

وأوضح  أن لايبزيج الألماني لن يبيع جفارديول إلا مقابل رسوم مادية ضخمة، وإلا فهم مستعدون للاحتفاظ به لموسم آخر.

ويبلغ جفارديول من العمر 21 عامًا، ويرتبط بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2027، ويلعب في مركز قلب الدفاع، كما يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وتُقدر قيمة جفارديول التسويقية مبلغ 75 مليون يورو، وقاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

فابريزيو رومانو مانشستر سيتى جوسكو جفارديول جفارديول لايبزيج

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