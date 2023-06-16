الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى سانت بطرسبرج.. انطلاق المحادثات بين الرئيس الإماراتى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين

بوتين وبن زايد
بوتين وبن زايد

انطلقت المحادثات بين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، في سانت بطرسبرج.

وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الإمارات شريك مريح، وأن العلاقات معها تتطور بوتيرة كبيرة، وأن العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين.

كما أعرب بوتين عن شكره لنظيره الإماراتي لإسهامه في حل عدد من القضايا ذات الطابع الإنساني في خضم الصراع الأوكراني، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الأسرى.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد: "أشكرك صديقي الرئيس بوتين على الدعوة، وعلى الترحيب بالشركات المتواجدة في المدينة الجميلة".

كما أكد الرئيس الإماراتي أن التعاون في القطاعين الخاص والحكومي يلعب دورا كبيرا بين البلدين، مشددا على أن السياحة بين الإمارات وروسيا تطورت بشكل كبير، فيما تتطلع الإمارات للوصول إلى مليون سائح روسي هذا العام.

الرئيس الاماراتي فلاديمير بوتين الإمارات الرئيس الروسي روسيا

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