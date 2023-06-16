"أنا مسؤول أمام الله".. 8 أزمات تناولها الرئيس السيسي في البحيرة والإسكندرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار اليومين الماضيين افتتاح العديد من المشروعات القومية في محافظتي البحيرة الإسكندرية، أبرزها افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال تطوير قرية "الأبعادية" بالبحيرة ضمن “حياة كريمة”، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وخلال جولته بالمحافظتين، تناول الرئيس السيسي عدة أزمات في تصريحاته، مؤكداً أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا وضخ أموال كثيرة، موضحاً أن الرؤية من أجل أن تتحقق لابد أن تكون وراءها أفكار وجهود.

كما أكد الرئيس السيسي أن كل ما تقوم به الدولة من أجل أولاد مصر وأحفادهم.

أزمات تناولها الرئيس السيسي في تصريحاته خلال افتتاحه مشروعات في البحيرة والإسكندرية

- نحن بحاجة لـ90 مليار دولار لسد فجوة الطلب على العملة الأجنبية في مصر

قال الرئيس السيسى إننا بحاجة إلى 80 لـ 90 مليار دولار لسد الطلب على العملة في مصر، مطالبا الجميع من رجال الأعمال وشباب وكل المصريين بالعمل على تقليل فجوة الدولار، كاشفاً أنه خلال الأعوام الماضية كان يجرى شراء 3-4 مليار دولار لتوفيرها إلى البنك المركزى للحفاظ على 34 مليار دولار المثبت فى البنك المركزى لتوفير طلبات 3 إلى 4 شهور أو أكثر وهو ما كان يزيد حجم الدين، ولذلك لا بد من المواجهة والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادرات بالدولار وتقليل المستلزمات المستوردة من الخارج عن طريق صناعات كثيرة يتم إدخالها.



- فاتورة الاستيراد قبل يناير 2022 كانت نحو 6.5 مليار دولار شهريا

وأوضح الرئيس أن هناك قائمة بـ150 مستلزم إنتاج وهى توفر من 25-30 مليار دولار يتم دفعها الآن، مشيرا إلى أنه عند إدخال هذه المستلزمات فى الصناعة بصورة سريعة سيزيد من الناتج المحلى، علاوة على الضرائب وتقليل مستوى البطالة الذى كان 14 % ووصل الآن إلى 7.4 % بالرغم من الظروف القاسية التى نحن فيها، وأكد الرئيس السيسى أن الدولة لا تستطيع التقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار.



- نحن في مرحلة إنقاذ وطني وأنا مسؤول أمام الله عن الشعب

وقال الرئيس السيسى، إننا لا نستطيع أن ننسى الماضى وأنا لا أقصد التخويف، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاكم فى المرة الأولى وكان من الممكن أن يكون كثير من المصريين لاجئين فى دول أخرى، والفضل هنا لله، وقال إن 25 يناير أفرزت حالة نتج عنها دولة مفككة وخراب، ولكى نتخلص منه تكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد أحداث 25 يناير، وقال ردا على سؤال حول العفو الرئاسى "نحن الآن فى مرحلة إنقاذ وطنى وأنا مسؤول أمام الله عن هذا الشعب وهو الذى سيحاسبنى إذا تشرد فى كل مكان، وأنا لا أخاف أبدا ولو خفت، لكانت مصر فى خراب ودمار.

- الدولة تحتاج لـ2 تريليون دولار في السنة حتى تستطيع تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تحتاج إلى 2 تريليون دولار في السنة حتى تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحاً أن التعليم الأساسي وحده يحتاج إلى أكثر من 400 أو 500 مليار جنيه لنحو 25 مليون طالب.

- لدينا 700 مستشفى ونحتاج لمضاعفة هذا الرقم لخدمة 105 ملايين مصري

وأوضح “السيسي” أن وزارة الصحة، لديها قدرات معروفة، والدولة لا يمكنها أن توفر الأرقام التي تطلبها وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية المناسبة للعدد السكاني الموجود، وعلى سبيل المثال لدينا 700 مستشفى وتعادل نصف المطلوب لـ105 ملايين مواطن مصري، بما يعني الحاجة لمضاعفة المستشفيات والأطقم الطبية التي تعمل على تشغيل المستشفيات.

- كل ساعة تضيعها أي دولة في الاقتتال يكون في مقابلها "خراب سنوات"

قال الرئيس السيسي "إننا نستطيع معا كدولة وشعب أن نتغلب على كافة التحديات التي تواجهنا"، مؤكداً "لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده، لا رئيس ولا حكومة ولا مؤسسات، ولكن نستطيع معا كدولة وشعب أن نواجه التحديات"، كما أكد "الجميع من حقه أن يكون على اختلاف معنا، من حقك أن ترفض لكن بدون أن تتوقف عن أداء عملك".



- الأزمة الروسية أبطأت من عملنا قليلا وتسببت في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة

كما أكد الرئيس السيسي أن الأزمة الروسية كان لها تأثير كبير على مصر والاقتصاد العالمي، وأبطأت من عملنا قليلا، وتسببت في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، فضلاً عن ما نمر به من أزمة منذ ثلاث سنوات، من خلال ظهور جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير كبير على العالم وعلى مصر، مؤكداً: "ولم نتوقف أمام تلك الجائحة".



- مصر استضافت 9 ملايين ضيف يعيشون بيننا رغم الظروف الصعبة

وقال السيسي، إن مصر استطاعت استضافة 9 ملايين ضيف، مضيفاً أنه خلال الأسابيع الماضية ونتيجة الظروف التي حدثت مع أشقائنا في السودان، دخل إلى مصر أكثر من 220 ألف شخص.



- عدد سكان مصر زاد 6 ملايين نسمة خلال الـ3 سنوات الماضية

قال الرئيس السيسي: نحن في الثلاث سنوات الماضية زاد عدد سكان مصر بحوالي 6 ملايين نسمة، متابعاً: “لا أقصد بتلك الكلمة أي شىء، ولكن يجب أن أضع أمامكم الصورة واضحة، ولن أتطرق إلى عدد المواطنين في باقي الدول”.

- حجم الإنفاق الذي كان يُهدر على الطرق في القاهرة فقط حوالي 8 مليارات دولار سنويا

وقال الرئيس السيسي، إن حجم الإنفاق الذي أهدر على الطرق في محافظة القاهرة كان يبلغ 8 مليارات دولار سنويا، مؤكداً أن مشروعات الطرق التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي تتم وفقا لخطة مدروسة.