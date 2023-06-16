الرئيس الألماني يفتتح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"

تتجه الأنظار مساء غد السبت، إلى الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين؛ لمتابعة حفل افتتاح الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص بمشاركة من أكثر من 190 دولة هم عدد الدول المشاركة في الألعاب.

ويرحب "فرانك فالتر شتاينماير" رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بأكثر من عشرة آلاف مشارك بينهم 7 آلاف لاعب ولاعبة يتنافسون في 23 رياضة أولمبية، بالإضافة إلى إقامة عدد من المؤتمرات الدولية مواكبة لهذه الألعاب العالمية.

يحضر الألعاب ويلقي كلمة في حفل الافتتاح الدكتور تيموثى شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيز الرئيس التنفيذي والرؤساء الإقليمين لمناطق العالم السبع، وفي مقدمتهم المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والذي حرص فور وصوله إلى برلين الاجتماع بالدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات واللذان قدما له تقريرا مفصلا عن برامج المطقة المشاركة بالألعاب وأيام برنامج استضافة المدن التي سبقت الألعاب، وكافة الترتيبات الخاصة بالألعاب من كافة الجوانب واطمئن منهم على كافة التفاصيل وقبل انطلاق الألعاب ، وسوف يلتقى بجميع رؤساء وفود المنطقة خلال الأيام القادمة، كما يحرص على متابعة العديد من المنافسات والشد على يدى لاعبين المنطقة والذى بلغ عددهم ألف لاعب ولاعبة يشاركون في 20 رياضة من رياضات الألعاب وتعد الإمارات والسعودية ومصر مشاركة بأكبر بعثات المنطقة.

وكان الفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق رئيس الأولمبياد الخاص المصري قد وصلا الى برلين لحضور حفل الافتتاح وقضاء عدة أيام من أيام الألعاب.

وكانت بعثات الدول المشاركة في الألعاب قد توافدت على العاصمة برلين قادمة من برنامج استضافة المدن ، حيث قامت اكثر من 200 مدينة المانية باستضافة بعثات الدول المشاركة ، ليحدث نوع من معايشة اللاعبين بالحياة والأجواء الألمانية ، حيث شهدت أيام المدن المضيفة العديد من الاحداث والفعاليات التي تهدف الى تبادل الثقافات بين الشعوب المشاركة في الألعاب والشعب الألماني.

وسوف تفتح الأبواب من الساعة 6 مساءً، وتبدأ الاحتفالات الساعة 8 مساءً وتستمر حتى الساعة 10:30 مساءً، وأن الاغنية الرسمية للألعاب تحمل عنوان "هل أنت مستعد "يقدمها ثنائي البوب الراب النرويجي مادكون، والذى يتكون من تشاوي بقوى ويوسف ولد مريم واللذان يقدمان مزيجًا من موسيقى الهيب هوب والريغي والبوب، ويمثلان موقفًا إيجابيًا تجاه الحياة وإيقاعات نشطة وألحانًا مثيرة بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 فنانا وفنانة بالرقص معهم ،وقامت جمعية الرقص الألمانية دويتشر تانزفيرباند، بالتدرب على تصميم الرقصات خصيصًا للألعاب ، حيث سيشارك في تلك الرقصات ما يقرب من 700 راقص في حفل الافتتاح، ويشارك في حفل الافتتاح مجموعة برلين وهي موجة أمريكية جديدة تم تشكيلها في لوس أنجلوس عام 1978. حققت الفرقة نجاحًا تجاريًا في ثمانينيات القرن الماضي من خلال المشاركة في مجموعة كبيرة من الأفلام، بالإضافة، إلى لو مان جروب وهي شركة أمريكية لفن الأداء تأسست عام 1987.

هنا برلين

• عقدت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات ميسي تناولت فيه كافة التفاصيل الخاصة بحفل الافتتاح بحضور جميع وسائل الاعلام الألمانية والأجنبية المشاركة في تغطية الألعاب، وشارك في المؤتمر من الأولمبياد الخاص الألماني المتحدث باسم الرياضي مارك سولومييرن، ومن الأولمبياد الخاص الدولي رينيه مانفريدي ، سارجنت شرايفر إنترناشونال ماسنجر، ووزيرة الداخلية الالمانى نانسي فيسر، وعن ولاية برلين عمدة برلين الحاكم كاي فيجنر، وعن الأولمبياد الخاص الدولي د. تيموثى شرايفر رئيس مجلس الإدارة، وكريستيان كراجوسكي رئيسة لجنة الألعاب العالمية ورئيس الأولمبياد الخاص بألمانيا، وعن اللجنة المنظمة المحلية سفين ألبريشت ، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية برلين 2023 والرئيس التنفيذي لشركة SO ألمانيا مادكون

• يشهد يوم السبت البداية الفعلية لرياضات الألعاب من خلال مباريات التقسيم والتي تسبق المنافسات الرسمية حيث سيتم تقسيم اللاعبين وفقا للسن والجنس والقدرة الرياضية ، وسوف يبدأ التقسيم في الجمباز الإيقاعي للسيدات (المستوى 2) ، كما تنطلق صباح الاحد في اليوم التالي لحفل الافتتاح معظم الرياضات الأخرى.

• وقعت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية شراكة جديدة مع اتحاد البث الأوروبي EBU للمساعدة في نقل قصة ألعاب برلين إلى جماهير جديدة في جميع أنحاء أوروبا.كما سوف تشارك في نقل حفل الافتتاح وتغطية فعاليات الألعاب اشهر المحطات الفضائية في أوروبا وأمريكا.

• يقام مواكبا للألعاب العالمية مجموعة من المؤتمرات العالمية كمؤتمر اللاعبين القادة والذي يشارك فيه 60 وسيتم خلاله عرض مشاريعهم ويقام تحت شعار القيادة معا، وتشارك من المنطقة 9مشاريع من الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعمان، والمغرب، وتونس، ويمثل الرئاسة الاقليمية الى جانب اللاعبين نيبال فتنوني مدير عام المبادرات ونهى جاب الله مدير برامج اللاعبين القائدة.

• كما يقام مؤتمر القمة العالمية لقيادة الشباب بمشاركة 150 من القادة الشباب ويمثلون أكثر من 45 برنامجًا للتنشيط معًا ويصبحوا صانعي التغيير من أجل الإدماج وتمثل الرئاسة الإقليمية مروة رمضان مدير برنامج الشباب والمدارس.

• كما يقام المنتدى العالمي للإدماج والذي يشارك فيه ممثلين من مجالات السياسة والمنظمات غير الحكومية، وهو عبارة عن مائدة مستديرة للتنمية العالمية الشاملة وإطلاق تحالف القيادة العالمية من أجل الدمج.

• كما تشهد الألعاب انطلاق برنامج الرياضيين الاصحاء وسوف يتم توقيع الكشف الصحي على جميع اللاعبين المشاركين في الألعاب في ثماني فروع.

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