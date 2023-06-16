عروض "تري كور" للأفلام القصيرة جدا كاملة العدد بالإسكندرية

استضاف المعهد الفرنسي عروض اليوبيل الفضي لمهرجان ترى كور الدولي للأفلام القصيرة جدا، وذلك وسط حضور جماهيري كبير تقدمه السيد السفير محمد نهاض القنصل الفرنسي بالإسكندرية.

وفي كلمته أشار القنصل الفرنسي الي أهمية استضافة عروض مهرجان تري كور كونه يضم أفلاما مميزة في أفكارها وتنفيذها في دقائق معدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة .

فيما لفتت الدكتورة ريم لطفي الممثل الرسمي للمهرجان في الشرق الأوسط، إلى تنوع الفعاليات والزخم السينمائي الذي أحدثه المهرجان منذ استضافة مصر لعروضه منذ العام 2015 وحتى الأن .

وذكر السيد زياد باسمير منسق عام المهرجان بالشرق الأوسط، أن إدارة المهرجان لديها تحديات كبيرة في تقديم أفكار مميزة للأفلام القصيرة جدا ونشر ثقافة صناعة هذه النوعية من الأفلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط .

وأعرب الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، عن سعادته بالخطوات الناجحة التي قطعها المهرجان في مصر وأصبح واحدا من المهرجانات التي ينتظرها الجمهور المصري عاما بعد أخر.

وكرمت إدارة المهرجان السفير محمد نهاض، بمنحه درع المهرجان تقديرا لدعمه لعروضه في مصر .