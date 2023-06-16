27 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي، حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم؛ لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (27754) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (49) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.