الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إعادة 9 سيارات مسروقة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي، حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط (246) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها عن إعادة (9) سيارات.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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