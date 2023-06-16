الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رصد 17 ألف مخالفة تجاوز سرعات على الطرق

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات، خلال 24 ساعة، عن رصد (16985) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(855) مخالفة السير دون تراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الحوادث على الطرق الحملات المرورية الانضباط المروري الحد من وقوع الحوادث الطرق والميادين السير بدون تراخيص النيابات المختصة

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