الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تعلن تفاصيل المشروع الفني "مدحت والكبار" الإثنين

مدحت صالح
مدحت صالح

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً، في الواحدة والنصف بعد ظهر الأثنين المقبل 19 يونيو بالمستوى الأول للمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني الجديد الذى يحمل اسم "مدحت والكبار"، بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.

ولد مدحت صالح بحي روض الفرج بمدينة القاهرة، بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته الدكتور يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامجها، تخرج من جامعة الأزهر قسم تاريخ.

دخل مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح حيث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (قشتمر) ومسلسل( لؤلؤ وأصداف) ومسلسل (شباب رايق جدا) (زهرة وأزواجها الخمسة) و(حكايات البنات) و(السندريلا) و(شباب رايق جدا) و(صباح الورد) وفيلم (إحنا ولاد النهارده)، فيلم (كرسي في الكلوب)، فيلم (اللبيس)، فيلم (الحب في ظروف صعبة)، فيلم (علمني الحب) – كما شارك في عدة مسرحيات منها (قشطة وعسل)، (طرائيعو) و(حزمني يا). 

كما قام ببطولة فوازير رمضان لعدة أعوام مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، تألق في الغناء الدرامي بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل ولكنه كان يؤدي بعض الأغنيات الدرامية بها ومنها فيلم الشهير (شورت وفانلة وكاب)والذي كان من بطولة الفنان أحمد السقا، فيلم (مافيا) وفيلم ألوان السما السبعة وفيلم أمير الظلام وفيلم الغرفة 707.

ئيس دار الاوبرا الأوبرا المصرية التليفزيون والسينما الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الدكتور خالد داغر السينمائية السينما والمسرح الفنان احمد السقا النجم مدحت صالح

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