ضبط مسجل خطرًا بـ21 كيلو حشيش فى الشروق

نجح ضباط مباحث الشروق، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، في ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من العميد خالد سيف مفتش مباحث بدر والشروق، والمقدم أحمد عويس رئيس مباحث الشروق، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، يقودها كلا من الرائد كريم علام، والرائد عمرو أشرف، معاوني المباحث، تمكنت من ضبط سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، حال استقلاله سيارة "نقل" يعمل عليها كسائق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلوجراما- هاتف محمول) .

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و470 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.