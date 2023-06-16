قبلة الطرق الصوفية.. افتتاح مسجد "سيدى شبل الأسود" بالمنوفية اليوم

يفتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم، مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة والانتهاء من ترميم المسجد.

المسجد الموجود حاليا بنته وزارة الأوقاف في القرن العشرين، وهو يشبه في تخطيطه العام المساجد العثمانية إذ إنه يتكون من مربعين أحدهما يشمل صحن الجامع وهو مكشوف، وتحيط به الأروقة من جميع الجهات، أما المربع الثاني فهو عبارة عن إيوان القبلة ويتكون من صفوف من الأعمدة موازية لحائط القبلة مغطاة بسقف مسطح وفي وسطه ثمانية أعمدة تقوم عليها رقبة ثمانية بكل ضلع منها فتحة للإضاءة وهي أشبه بالشخشيخة وفي الضلع الغربي من إيوان القبلة يوجد ضريح سيدى محمد بن شبل الأسود. وتتكون واجهة المسجد من مدخلين رئيسيين أحدهما يؤدى إلى إيوان القبلة والثاني يؤدى إلى صحن الجامع. ويتقدم الواجهة ردهة بطول الواجهة تقريبًا صدرها محجوز بسور مزخرف وينتهى طرفاها بسلمين لارتفاع المسجد عن مستوى الشارع بمقدر سبعة أمتار.

مسجد سيدي شبل هو مسجد قديم يتكون من صحن مكشوف، تحيط به بقايا أروقة مكونة من دعائم مبنية من الحجر، يجاور المسجد من جهته الغربية بضعة أضرحة زالت معظم قبابها، ولم يبق منها غير قبة واحدة تقوم على غرفة مربعة، وفي كل ركن من أركانها الأربعة مقرنص كبير تقوم فوقه رقبة بها نوافذ صغيرة، تعلوها قبة.

يعتبر المسجد مزارا لكثير من رواد الطرق الصوفية في محافظة المنوفية وخارجها ويعتبر من أهم المعالم والمزارات والآثار الإسلامية في المنوفية، ويقام به مولد سنوي بمناسبة ذكرى محمد بن الفضل بن العباس بن عبد المطلب.

كان محافظ المنوفية قد أكد دعمه الكامل تلبية كل مطالب أهالي مدينة الشهداء، وتقديم الدعم اللازم وتسخير الإمكانات المتاحة في شتى القطاعات، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ لدعمه الدائم والمستمر لأهالي المنوفية، مثمنًا الدور الرائد للوزارة في تطوير مسجد سيدى شبل بالمحافظة.

واستعرض مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف مراحل التطوير، حيث جرت أعمال تطوير وترميم مسجد سيدى شبل بمدينة الشهداء بمبلغ 3 ملايين و182 ألف جنيه، بموافقة وزير الأوقاف.

وبناء على طلب محافظ المنوفية، بضرورة إعداد تقرير بكلية الهندسة جامعة المنوفية للوقوف على حالة جميع أسقف مسجد سيدي شبل، للتوسع في أعمال الترميم وزيادة الميزانية المعتمدة لتشمل أعمالا أخرى، فقد تم إعداد التقرير من قبل كلية الهندسة، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والذي أفاد بوجود عيوب وشروخ أسفل بلاطة سقف الشخشيخة وعدم وجود عيوب إنشائية بعناصر المبنى من حوائط وأعمدة والكمرات وتكسير بلاط السقف، مع الحفاظ على الكمرات الساقطة وتكسير وإعادة صب سقف الشخشيخة؛ حفاظًا على المسجد، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ أعمال إضافية وضرورية لإتمام أعمال الترميم بشكل أفضل، فضلا عن الأعمال السابقة بقيمة مالية 4 ملايين و249 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما يتم إنفاقه على ترميم المسجد 7 ملايين و421 ألف جنيه.