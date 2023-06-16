وزير التنمية المحلية يزور المنوفية

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم إلى محافظة المنوفية، وكان في استقباله اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمقر الديوان العام، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبوالغار، المستشار العسكري للمحافظة.

تأتي تلك الزيارة في إطار مشاركة وزير التنمية المحلية في احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ117، وافتتاح مسجد "سيدي شبل الأسود" عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد. وكذلك تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الشهداء.

وعقب الاستقبال تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية، مقر مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بشبين الكوم، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للأعمال الإنشائية والتجهيزات والتشطيبات النهائية بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية والمقام على مساحة (120) م2 والذى يضم غرفة الاجتماعات ومنطقة العمل وغرفة مدير والتحكم والطاقم الأمني المشترك، وتعد تلك الشبكة الوطنية لها مردود إيجابي على الأمن القومي وترشيد الأعباء المالية ودعم تدفق الاستثمارات وخفض معدلات الجرائم، فضلًا عن الإمداد بتقارير مميكنة وتحقيق السلامة العامة ودواعي إنقاذ الحياة والتفاعل الإيجابي للمواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي حجم تجهيزات الشبكة الوطنية والتي تم تصميمها وفقًا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية، حيث تهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل، وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظًا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.

وأوضح المحافظ أنه وفقًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء الدولة الحديثة وتعزيز محاور وأهداف الجمهورية الجديدة، فقد تم إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة وفقًا لأحدث التصميمات والأنظمة الدولية لتحقيق أعلى معايير التحكم والسيطرة بكافة أنحاء الدولة أمنيًا ومعلوماتيًا في الحالات العادية وأثناء مواجهة المواقف الطارئة، فضلًا عن إتاحة البيانات والمعلومات الدقيقة للجهات المختصة لسرعة اتخاذ القرار، مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم متخذي القرار، وتقليص زمن الاستجابة للحدث بما يحقق سرعة التعامل مع المواقف المختلفة في الوقت المناسب، وكذا متابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنه الدولة بما يؤهل الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية.

وتتميز الشبكة الوطنية الموحدة بتقديم العديد من الخدمات والإمكانات المتنوعة ومنها (أنظمة ومستشعرات والتتبع الألى أفراد ومركبات، ومجموعات تخاطب صوتية ومرئية ومكالمات هاتفية مؤمنة، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والرعاية الصحية وربط الكاميرات والمستشعرات ونقل الصورة الثابتة والمتحركة ونقل فيديو مباشر والاستجابة السريعة للأحداث).