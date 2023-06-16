الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمدينة العاشر من رمضان

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق والخدمات بمدينة العاشر من رمضان.

وقال الوزير إن مدينة العاشر من رمضان إحدى المدن التى تشهد مشروعات متعددة فى المرافق والخدمات، نظرًا للإقبال الشديد عليها، سواء من المستثمرين الصناعيين أو المواطنين الراغبين فى السكن، مؤكدا أن هناك توجيهات بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات دوريا، سواء مشروعات الإسكان، أو المرافق، أو الخدمات.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات التى يتم تنفيذها لتلبية احتياجات السكان والتوسعات العمرانية بالمدينة والمدن المجاورة.

وأوضح أنه جار تنفيذ الأعمال للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (٦٠٠ ألف م3 / يوم)، والتي تخدم المدن الجديدة (العاشر من رمضان، بدر، الشروق، خليج السويس، العاصمة الإدارية)، وأعمال محطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة 130 ألف م3.

وأشار رئيس جهاز العاشر  من رمضان إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي 29 بطاقة (75000 م3/يوم)، وتقوم بخدمة عدد من الأحياء، وجارٍ إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة بطاقة رفع 200 ألف م3/يوم.

وأكد المهندس علاء منيع، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

وأكد منيع تقدم أعمال تنفيذ الطريق الفاصل بين الحي 19 والحي 20، وأعمال صيانة طبقة الفرمة وتوريد طبقة السن بطريق الخدمة 125 عمارة شرق حي الأندلس، وأعمال أسفلت بالحي (33)، كما يتم استكمال طرق  الـ 710 أفدنة بمنطقة المطورين الجنوبية ، وطبقة الأساس والطبقة الرابطة لطرق المنطقة الصناعية (A5).

وأضاف أنه يتم أيضا تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد 12 محلاً تجارياً، وأعمال تنفيذ حضانة رقم 6 بالمجاورة 4 بالحي 20 ووحدة صحية بنفس المنطقة.

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