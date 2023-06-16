الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية: "الرئيس السيسي غيّر شكل مصر"

قرية الأبعادية
قرية الأبعادية

أجرت قناة "إكسترا نيوز"، جولة داخل دار المسنين بقرية الأبعادية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد إحلاله وتجديده ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتقت خلالها عددًا من نزلاء الدار الذين أكدوا حبهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال محمد أحمد، مدير عام بشركة كهرباء البحيرة سابقًا، وهو أحد نزلاء الدار، إنه لقي مودة وحب وترحاب من الإدارة والزملاء والعاملين مؤكدًا أنهم على قدر المسؤولية.

وأضاف: "حاجة مشرفة وعلى مستوى عالي، وأطلب من الله أن يطيل عمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يعمر أرض مصر كاملة ويصلح ما أفسدته السنوات الماضية، ويكون فيها إعمار وإسكان وكل حاجة".

من جانبها، قالت الحاجة سامية عبدالحميد: "إحنا عايشين في فندق مش دار رعاية، وفيها كل حاجة، ونفسي أطلع عمرة".

وأوضحت السيدة منيرة محمد، إحدى نزيلات الدار من عامين ماضيين: "لولا الريس كان زماني مرمية في الشارع، مشفناش حد عمل كدة قبل كدة البلد بقت نضيفة وحلوة ومتعمرة".

وتابع الحاج صباح محمد صباح: "الرئيس السيسي غيّر شكل مصر وخلانا عايشين في حياة تانية، والناس المفروض تبص على المشاريع اللي اتعملت في مصر، ما هو الريس مش هيعملها من عنده لازم نشارك إحنا كمان فيها".

قرية الابعادية البحيرة اكسترا نيوز الرئيس السيسي دار المسنين

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