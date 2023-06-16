أهالى قرية الأبعادية: الرئيس السيسى شرفنا بزيارته.. والقرية أصبحت نموذجية

أجرت قناة "إكسترا نيوز"، جولة بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتقت خلالها عددًا من أهالي قرية الأبعادية الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الحاج عبدالهادي عبدالمنعم: "أحلى مشروعات اتعملت عندنا من مجمع خدمات والوحدة الزراعية والمستشفى، والسيد الرئيس بسطنا خالص في القرية".

وأضاف المواطن سيد هنداوي: "الحياة لم تكن كريمة قبل دخول مبادرة حياة كريمة للقرية، ولكن بعد تنفيذ أكثر من مشروع أصبحت قرية نموذجية، وكمان شرفنا بلقاء الرئيس السيسي، واهتم بزيارة دار المسنين التابع لقرية الأبعادية".

وأشار المواطن سيد هنداوي، وهو من مواليد قرية الأبعادية إلى أن التغيير ملحوظ وكبير داخل القرية، وخاصة بعد افتتاح المستشفى والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز التكنولوجي وغيرها من الخدمات التي ستسهل الحياة على أهالي قرية الأبعادية وتوابع القرية المجاورة.