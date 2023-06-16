الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهالى قرية الأبعادية: الرئيس السيسى شرفنا بزيارته.. والقرية أصبحت نموذجية

أهالي قرية الأبعادية
أهالي قرية الأبعادية

أجرت قناة "إكسترا نيوز"، جولة بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتقت خلالها عددًا من أهالي قرية الأبعادية الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الحاج عبدالهادي عبدالمنعم: "أحلى مشروعات اتعملت عندنا من مجمع خدمات والوحدة الزراعية والمستشفى، والسيد الرئيس بسطنا خالص في القرية".

وأضاف المواطن سيد هنداوي: "الحياة لم تكن كريمة قبل دخول مبادرة حياة كريمة للقرية، ولكن بعد تنفيذ أكثر من مشروع أصبحت قرية نموذجية، وكمان شرفنا بلقاء الرئيس السيسي، واهتم بزيارة دار المسنين التابع لقرية الأبعادية".

وأشار المواطن سيد هنداوي، وهو من مواليد قرية الأبعادية إلى أن التغيير ملحوظ وكبير داخل القرية، وخاصة بعد افتتاح المستشفى والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز التكنولوجي وغيرها من الخدمات التي ستسهل الحياة على أهالي قرية الأبعادية وتوابع القرية المجاورة.

قرية الابعادية الرئيس السيسي حياة كريمه الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي قرية الأبعادية

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|محمد محمود عبدالعزيز يشكر الرئيس السيسي.. وعمرو سعد يروج لـ"الغربان"

تصريحات الرئيس السيسي في افتتاح محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية تتصدر صحف اليوم

"اليسر".. الدولة تحل مشكلة نقص المياه بإنشاء أكبر محطة تحلية بالشرق الأوسط بالغردقة

تقرير دولي يرشح قصر عابدين ضمن أفضل مباني سياحية شهيرة في العالم

ضبط مخالفات تموينية في حملة مكبرة بالغربية

إقبال كثيف على منافذ "كلنا واحد" خلال المرحلة الـ23 بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى