كيف تؤثر الجولة العالمية لـ بيونسيه على اقتصاد البلدان التى تستضيفها؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تأثير نجمة البوب الأمريكية بيونسيه غير المتوقع في ارتفاع التضخم، نظرًا لأن المشجعين من جميع أنحاء العالم ينفقون الأموال لمشاهدة انطلاق جولة النجمة في السويد، فقد يكونون قد تسببوا في بقاء معدل التضخم في البلاد أعلى من المتوقع.

ففي الشهر الماضي، عندما بدأت النجمة جولتها العالمية في ستوكهولم، توافد المشجعون من جميع أنحاء العالم لمشاهدة العروض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار غرف الفنادق، قد يفسر هذا بعض الأسباب التي جعلت معدل التضخم في السويد أعلى من المتوقع في مايو.

وقالت وكالة الإحصاء السويدية إن أسعار المستهلكين في السويد ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وانخفض المعدل من 10.5 في المائة في الشهر السابق، لكنه كان أعلى بقليل مما توقعه الاقتصاديون.

وقال مايكل جراهن، الخبير الاقتصادي في بنك Danske إن بدء جولة بيونسيه ربما كان له تأثير على بيانات التضخم، وقال: “كم هو غير مؤكد”، لكنه قد يكون مسؤولاً عن معظم 0.3 نقطة مئوية التي أضافتها أسعار المطاعم والفنادق إلى الزيادة الشهرية في التضخم.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 3.3% في مايو عن الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار الأنشطة الترفيهية والثقافية والملابس.

وجاء المشجعون من جميع أنحاء العالم لحضور عروض بيونسيه التي نفدت الكمية.

وبدأت جولة بيونسيه في عصر النهضة العالمية، وهي أول جولة فردية لها منذ عام 2016، في 10 مايو في ستوكهولم، مع ليلتين في ساحة تبلغ سعتها 50000 شخص، واستفاد المشجعون من جميع أنحاء العالم من أسعار الصرف المواتية وسافروا لشراء تذاكر أرخص مما كانت عليه في الولايات المتحدة أو بريطانيا على سبيل المثال.

وقال جراهن، إنه لن يلوم بيونسيه على ارتفاع معدل التضخم، لكن يبدو أن أداءها والطلب العالمي على أدائها في السويد أضافا القليل إلى ذلك.

وأضاف أن ضعف العملة السويدية الكرونا كان سيزيد الطلب وكذلك أسعار التذاكر الأرخص، وقال "التأثير الرئيسي على التضخم جاء من حقيقة أن جميع المشجعين يحتاجون إلى مكان للإقامة"، مضيفًا أن المشجعين يشغلون غرفًا على بعد 40 ميلاً، لكن التأثير سيكون قصير الأجل فقط ، حيث تعود الأسعار هذا الشهر.