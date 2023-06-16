الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخالفات تموينية في حملة مكبرة بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

ونجحت الحملة في تحرير ٤ محاضر لتجّار سجائر يبيع بأزيد من السعر الرسمي بقيمة ١٧٠جنيه زيادة للقاروصة الواحدة، كما تم تحرير محاضر جنح بالمخالفة أرقام ١٦٧٧٢ و١٦٧٧٣ و١٦٧٧٤ و١٦٧٧٥، وكذلك تمكنت الحملة من تحرير ٢٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم تواجد شهادات صحية لأنشطة مختلفة.

كما تشكلت حملة من محمد فضل، محمود برغوث، مفتشى الرقابة التموينية بمديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع مديرية الزراعة وذلك للمرور على المحال العامة بدائرة مركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محلات المبيدات الزراعية وبحوزته كمية من المبيدات منتهية الصلاحية طبقًا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات، وتم تحرير محضر جنح رقم ١٦٧٠٢ جنح مركز طنطا وضبط مخزن مبيدات زراعية وبحوزته عدد ١٥ كرتونة بكل كرتونة ١٥ زجاجة زنة واحد كيلو بإجمالي ٢٢٥ زجاجة وجميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها لخطورتها على الحاصلات الزراعية والإنسان بناء على تقرير الزراعة، وتم تحرير محضر جنح رقم ١٦٧٠١ جنح مركز طنطا وجارِ المتابعة واتخاذ اللازم.

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تموين الغربية يحرر عدة مخالفات ضد تجار م خالفين بالغربية أزيد من السعر الرسمي أزيد من السعر الرقابة التموينية بمديرية التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التموينية والرقابية المفاجئة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

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