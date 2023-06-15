الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 11 شخصًا جراء تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فى مالى

جانب من تحطم المروحية
جانب من تحطم المروحية

تحطمت مروحية لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غاو شمال مالي، اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بجروح.

وبحسب موقع "مراسلون" الموريتاني، فإن المروحية تعرضت لحادث بسبب عاصفة رملية قوية، أثناء هبوطها في مطار غاو  شمال البلاد، قادمة من مدينة كيدال.

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وأفادت وسائل إعلام مالية، بأن المروحية كانت تحمل على متنها 10 ركاب و4 من أفراد الطاقم.

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوع من إعلان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أن أحد أفراد قوات حفظ السلام الأممية قتل وأصيب ثمانية بجروح خطيرة في هجوم على دورية للأمم المتحدة في بلدة بير الصغيرة في مالي.

وأوضحت البعثة حينها على "تويتر" أن عبوة ناسفة استهدفت الدورية بالقرب من بلدة بير شمالي البلاد، ثم تعرضت لإطلاق نار، دون أن تذكر الدولة التي ينتمي إليها جنود حفظ السلام.

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مالي تحطم طائرة قوات حفظ السلام الأممية إصابات مطار غاو

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