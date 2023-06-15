الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يمكننا الاستفادة من مخزون المعادن بالصحراء؟.. خبير صناعي يُجيب

صناعة التعدين في
صناعة التعدين في مصر

قال الدكتور سمير صبري، الخبير في صناعة المنشآت الصناعية، إن الصناعة تقوم على المادة الخام في البداية، وبعض الدول تبيع تلك الخامات المعدنية بشكل خام دون تصنيع والبعض الآخر يقوم بتصنيعها محليًا ثم الاتجاه نحو التصدير.

صناعة التعدين في مصر

وأكد “صبري” خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، إن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع وأكبر منطقة فيها هي الصحراء الغربية والشرقية، ومصر دولة غنية بالمعادن المختلفة في الصحراء الغربية والشرقية، ولكن معظم هذه المعادن تركيزها ضعيف. 

الاحتياج العالمي للمعادن المصرية

وتابع:" كلما يكون هناك احتياج عالمي لتلك المعادن تصبح تلك المعادن ضعيفة التركيز ذات أهمية وتستحق استخراجها، ومصر يحالفها الحظ الآن بسبب شدة الاحتياج العالمي للمعادن مثل الاحتياج للذهب. 

سمير صبري خبير صناعي مصر جديدة ضياء رشوان صناعة المعادن في مصر

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