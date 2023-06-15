كواليس 3 مبادرات لحل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك

تقدم مرتضى منصور بالتحية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بعد اقبالهم على سداد الاشتراكات السنوية في الأيام الماضية للمساهمة في انعاش خزينة النادي.

وقال مرتضي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه قام بتنفيذ مبادراتين الأولى مع وزارة المالية وتم تشكيل لجنة وتم الاتفاق على رفع الحجز عن أرصدة النادي، مضيفًا أن المبادرة الثانية مع اتحاد الكرة بشأن جدولة المستحقات المالية المتأخرة للجبلاية لدى النادي، مشددًَا على أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق رفض مبادرة لحل أزمة مستحقاته لدى النادي لرفع الحجز عن أرصدته.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة.