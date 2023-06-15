الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روما تزوّد اليونان بمعلومات لإنقاذ قارب المهاجرين المنكوب

قارب الصيد الذي انقلب
قارب الصيد الذي انقلب وأسفر عن مقتل العشرات

أعلنت إيطاليا مساء الخميس، أنها زودت اليونان "بجميع المعلومات المفيدة لعمليات الإنقاذ" لقارب الصيد الذي انقلب وأسفر عن مقتل العشرات من المهاجرين الذين كانوا على متنه، بينما لا يزال البحث مستمرا عن المئات من المفقودين.

وقال خفر السواحل الإيطالي في مذكرة: "إنه بخصوص الأخبار المتعلقة بغرق قارب الصيد في منطقة البحث والإنقاذ (إس إيه أر)اليونانية، تلقى مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي (أي إم أر سي سي) صباح يوم 13 يونيو رسالة بريد إلكتروني أبلغت عن وجود قارب يواجه صعوبة، وعلى متنه حوالي 750 مهاجرا". 

ولفتت المذكرة إلى أن رسالة البريد "لم تحدد مكان القارب، مكتفية فقط بالإبلاغ عن رقم هاتف يعمل بالأقمار الصناعية على متنه"، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

أضافت المذكرة "أنه تمّ الاتصال بالرقم المشار إليه، وفي غضون ذلك بدأت إجراءات تحديد موقع الهاتف عبر الأقمار الصناعية. وبعد التأكد من أن القارب كان ضمن منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ البحري اليوناني، وعلى بعد 60 ميلا بحريا من الساحل اليوناني و260 ميلا بحريا من الساحل الإيطالي، اتصل مركز العمليات، وفق الإجراءات المعتمدة، على الفور بخفر السواحل اليوناني وزوّده بجميع المعلومات المفيدة لعمليات الإنقاذ ".

أشارت المذكرة إلى أنه منذ تلك اللحظة، واصل مركز التنسيق الوطني للإنقاذ البحري الإيطالي تحديث موقع الهاتف عبر القمار الصناعي الموجود على متن السفينة وتبادل في الساعات التالية مع سلطات البحث والإنقاذ اليونانية المختصة موقع القارب في منطقة الاهتمام، التي قامت بتوجيه بعض الوحدات التجارية البحرية نحوها.

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خفر السواحل الإيطالي تزويد معلومات عمليات الإنقاذ قارب الصيد المهاجرين

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