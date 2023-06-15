قناة الناس|محمد مهنا يوضح معنى التجرد عند الصوفية (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التجريد عند الصوفية، نوعان: الأول تجريد من الأسباب الظاهرة، يعني تجريد القلب وتفريغ الجوارح من كل ما يشغل عن عبادة الله، مؤكدًا أن النوع الثاني هو التجريد الباطن بإفراغ القلب من كل ما يشغله عن الله.

أضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن التجرد الظاهر، يعني يجرد القلب والقالب من الانشغال بغير الله تعالى، والاهتمام بغير الله عز وجل، مؤكدًا أن هذا المعنى عند الصوفية بيكون له مقتضى في السلوك».

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.