مكاسب ودية.. المصري يفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف

فاز المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بملعب ميت عقبة، وأحرز هدفي المصري مراون حمدى وفرانك إيتوجا.

المباراة ظهر فيها المصري بمستوى جيد حيث منح الجهاز الفنى بقيادة ميمي عبد الرازق الفرصة لعدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم فى إطار الاستعداد لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة و التي تقام يوم الرابع و العشرون من الشهر الجاري.

وأقيمت المباراة فى إطار من السرية التامة بين الأجهزة الفنية للفريقين حيث أعلن الزمالك عن مواجهة الترسانة والمصرى الداخلية.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.