لقاءات خارجية وزيارات ميدانية.. حصاد نشاط وزارة التخطيط خلال أسبوع

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاط مكثف على مدار الأسبوع الجارى، ما بين لقاءات خارجية وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات فى إطار جهود متابعة تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والتى نستعرض أبرزها فى هذا التقرير.

زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظة سوهاج، لمتابعة توافر معايير مُبادرة "القرية الخضراء"، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف "حياة كريمة"، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية.

https://www.dostor.org/4422409

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إصدار بيانات للناتج المحلي الإجمالي للدولة، تمتد حتى عام 1981- 1982، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بتحديث إصداراتها السنوية من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تم إصدار سلسلة زمنية متصلة تمتد حتى عام 1981/1982 لبيانات الناتج المحلي الإجمالي.

https://www.dostor.org/4421209

غادرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الهند للمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.

https://www.dostor.org/4419463

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني، وذلك على هامش فعاليات اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري. حضر اللقاء د.منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة.

https://www.dostor.org/442225

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين المنعقدة بالهند رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة من 11-13 يونيو الجاري.

https://www.dostor.org/4422634