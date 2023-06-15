قناة الناس| أمين الفتوى: شؤم الذنب أن يجر إلى ذنب آخر (فيديو)

أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة قالت فيه إنها كانت مواظبة على الصلاة والصوم، لكنها سرقت 2000 جنيه، وبعدها تركت الصلاة وطاعة الله وتشعر بالذنب ولا تعلم كيف تتوب لكي يعفو الله عنها؟

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء، الخميس، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة “الناس” على سؤال المتصلة قائلاً: شوف الذنب شؤم الذنب يجر ذنوب مثلما قال الفقهاء، هي سرقت وبعدها تركت الصلاة وقراءة القرآن ده حركة قلب المؤمن، المؤمن شايف ذنبه كبير وده أمر كويس".

واستكمل أمين الفتوى: "لازم تردي الفلوس اللي سرقتيها وتعتذري للسيدة، أو رجعيهم بأي طريقة، وبعدها توبي إلى الله واستغفري، وممكن تلف المبلغ بقماشة وتضعها في بيت تلك السيدة أو بأي طريقة أخرى.

وأطقلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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