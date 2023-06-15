الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلماني: مصر تسير على الطريق الصحيح لتكون في مصاف المراكز اللوجيستية العالمية

افتتاح الرئيس السيسي
افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تحيا مصر

أشاد النائب محمد جبريل عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على سفينة "وادي الملوك".

ووجه النائب خلال تصريحات صحفية اليوم، رسالة للمواطنين قائلًا: “يجب أن نكون متأكدين وواثقين أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحتل مكانة كبيرة كأحد أهم المراكز اللوجيستية العالمية، وأن القيادة السياسية عازمة على أن تمضي مصر قدمًا في تحديث موانئها على أحدث النظم العالمية لتضع قدمًا في مصاف الدول المتقدمة، مهما كانت الظروف الصعبة والعقبات إلا أننا نبني وطنا قويا قادرا على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية سوف يخدم هذا الجيل والأجيال القادمة -بإذن الله-”.

وثمن “جبريل” اهتمام الرئيس بضرورة شرح تطور الأوضاع والذهب يتطلب المرور على مختلف المراحل وتأكيد الرئيس السيسي، على أن مصر حريصة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، الذي يقع على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، يستوعب ما بين 12% إلى 13% من إجمالي تلك التجارة، وتنويه الرئيس أن الميناء لم يشهد تطويرًا منذ 25 عامًا.

كما ثمن النائب دور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والذي أكد خلال افتتاح المحطة اليوم، أن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من الأهداف الإستراتيجية كان من أهم محاورها خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وبين الموانئ البحرية التي تستورد منها مستلزمات الإنتاج، ومن أهم تلك الممرات ممر السخنة الإسكندرية اللوجيستي، الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر.

لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب محطة تحيا مصر متعددة الأغراض رفع علم مصر الإسكندرية الرئيس السيسي

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