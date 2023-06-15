الحوار الوطني.. ممثل "حزب العدل" توصي بجدول زمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

قالت أسماء السيد، عضو حزب العدل، إنه لاشك في أن إصلاح النظام الصحي للدول، عملية صعبة مليئة بالتحديات، مُشيرًة إلى أن المبادرات الرئاسية الأخيرة كان لها أثرًا كبيرًا في تطوير المنظومة الصحية في البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضافت عضو حزب العدل، خلال مشاركتها في جلسات لجنة الصحة بالحوار الوطني، أن أهم الجهود التي قامت بها الدولة في مجال الصحة هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي واجه الكثير من التحديات.

وأوصت “السيد” بضرورة إلزام وزارة الصحة بجدول زمني لتنفيذ المشروع.

وشددت عضو حزب العمل، على ضرورة اتباع مبدأ الشفافية في إعلان ميزانيات المشروع مع إلزام الجهات الاستثمارية الحكومية بسداد ما يخصها من مساهمة تكافلية متأخرة.

كما أوصت بادارج بند حصول المنتفع علي الخدمة من أي مكان في مصر وليس محل اقامته فقط.