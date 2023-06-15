الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. ممثل "حزب العدل" توصي بجدول زمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

اسماء السيد
اسماء السيد

قالت أسماء السيد، عضو حزب العدل، إنه لاشك في أن إصلاح النظام الصحي للدول، عملية صعبة مليئة بالتحديات، مُشيرًة إلى أن المبادرات الرئاسية الأخيرة كان لها أثرًا كبيرًا في تطوير المنظومة الصحية في البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضافت عضو حزب العدل، خلال مشاركتها في جلسات لجنة الصحة بالحوار الوطني، أن أهم الجهود التي قامت بها الدولة في مجال الصحة هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي واجه الكثير من التحديات.

وأوصت “السيد” بضرورة  إلزام وزارة الصحة بجدول زمني لتنفيذ المشروع.

وشددت عضو حزب العمل، على ضرورة اتباع مبدأ الشفافية في إعلان ميزانيات المشروع مع إلزام الجهات الاستثمارية الحكومية بسداد ما يخصها من مساهمة تكافلية متأخرة.

كما أوصت بادارج بند حصول المنتفع علي الخدمة من أي مكان في مصر وليس محل اقامته فقط.

التأمين الصحي الشامل إصلاح النظام الصحي الدولة المصرية الحوار الوطنى الجهات الاستثمارية التحول الرقمي المبادرات الرئاسية النظام الصحي

الأكثر قراءة

حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك السابق

بنك التعمير والإسكان يسهم فى إعادة تطوير جمعية الخدمات الاجتماعية بحى رملة بولاق بإجمالى مساهمات تصل إلى مليونى جنيه

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

متبرعون بالدم.. حكايات من دفتر إنقاذ الأرواح

علاقة مشبوهة داخل عيادة طبيب نساء روض الفرج

5 يونيو «2-3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى